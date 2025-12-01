Бельгия выступила против кредита Украине за счет активов РФ

Каллас: Бельгия все еще против кредита Киеву под активы России

Бельгия все еще против кредита Украине за счет замороженных активов РФ, обсуждение продолжается. Об этом заявила глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас, передает РИА Новости.

«У Бельгии есть законные основания для беспокойства по поводу рисков, но все остальные государства-члены [ЕС] заявили, что они готовы разделить эти риски. Итак, мы обсуждаем эти вещи», — сказала она.

28 ноября издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что некоторые страны Евросоюза подозревают Бельгию в использовании замороженных активов России, в связи с чем она задерживает их передачу Украине.

Пять дипломатов из разных европейских стран выразили недовольство тем, что Бельгия, по всей видимости, преследует второстепенные цели, удерживая российские активы. Они отметили, что страна нарушает международное обязательство, принятое в прошлом году, раскрывать, как она использует эти средства, говорится в материале.

Дипломаты заявили, что деньги по-прежнему перечисляются в бельгийский государственный бюджет, что делает невозможным определить, выполняет ли Бельгия свои обязательства перед Украиной в полном объеме.

Ранее в МИД РФ отреагировали на информацию о присвоении Бельгией доходов от активов России.