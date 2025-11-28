На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕС подозревают, что Бельгия пользуется доходами от российских активов

Politico: в ЕС заподозрили Бельгию в удержании прибыли от российских активов
close
Depositphotos

Некоторые страны Евросоюза подозревают, что Бельгия может использовать замороженные активы Банка России, поэтому задерживает их передачу Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Пять дипломатов из разных европейских стран выразили недовольство тем, что Бельгия, по всей видимости, преследует второстепенные цели, удерживая российские активы. Они отметили, что Бельгия нарушает международное обязательство, принятое в прошлом году, раскрывать, как она использует эти средства, говорится в материале.

Дипломаты заявили, что деньги по-прежнему перечисляются в бельгийский государственный бюджет, что делает невозможным определить, выполняет ли Бельгия свои обязательства перед Украиной в полном объеме. При этом Брюссель категорически отрицает, что совершает что-либо противозаконное.

Поскольку российские активы находятся в распоряжении брюссельского депозитария Euroclear, бельгийское правительство взимает налог в размере 25% с прибыли, полученной от процентов по этим активам. В 2025 году эти поступления оцениваются примерно в €1 млрд.

Ранее Бельгия заявила, что быстрое использование активов РФ навредит мирному плану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами