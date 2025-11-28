В ЕС подозревают, что Бельгия пользуется доходами от российских активов

Некоторые страны Евросоюза подозревают, что Бельгия может использовать замороженные активы Банка России, поэтому задерживает их передачу Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Пять дипломатов из разных европейских стран выразили недовольство тем, что Бельгия, по всей видимости, преследует второстепенные цели, удерживая российские активы. Они отметили, что Бельгия нарушает международное обязательство, принятое в прошлом году, раскрывать, как она использует эти средства, говорится в материале.

Дипломаты заявили, что деньги по-прежнему перечисляются в бельгийский государственный бюджет, что делает невозможным определить, выполняет ли Бельгия свои обязательства перед Украиной в полном объеме. При этом Брюссель категорически отрицает, что совершает что-либо противозаконное.

Поскольку российские активы находятся в распоряжении брюссельского депозитария Euroclear, бельгийское правительство взимает налог в размере 25% с прибыли, полученной от процентов по этим активам. В 2025 году эти поступления оцениваются примерно в €1 млрд.

Ранее Бельгия заявила, что быстрое использование активов РФ навредит мирному плану.