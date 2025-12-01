В МИД России анонсировали переговоры Лаврова с министром иностранных дел КНР

Лавров 2 декабря проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И

Министр иностранных дел России проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И. Об этом ТАСС сообщили в российском дипведомстве.

«Лавров во вторник встретится с Ван И», — говорится в сообщении министерства.

28 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Ван И на этой неделе планирует посетить Россию. Ожидалось, что политик прибудет в страну 1-2 декабря. Подробности визита не раскрывались.

1 декабря в аппарате Совбеза РФ сообщили, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу с главой МИД проведут встречу в Москве, в ходе которой они обсудят вопросы международной и региональной безопасности. В частности, стороны поднимут темы международной и региональной безопасности, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в военной и военной-технической сферах.

