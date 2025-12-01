На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совбезе рассказали, какие вопросы обсудят на встрече Шойгу и главы МИД КНР

Совбез РФ: Шойгу и Ван И обсудят международную и региональную безопасность
Павел Бедняков/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу с главой МИД Китая Ван И проведут встречу в Москве, в ходе которой они обсудят вопросы международной и региональной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

«Стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в военной и военной-технической сферах, взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами», — говорится в сообщении.

До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, комментируя мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, заявил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика постоянно ведут диалог о ситуации на Украине.

В конце ноября замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, в каких сферах Россия сотрудничает с Китаем. Он отметил, что страны развивают сотрудничество на протяжении десятков лет. В последние годы Россия активно поставляет в Китай нефть и газ, а также помогает в строительстве АЭС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД рассказали о диалоге России и Китая по ситуации на Украине.

