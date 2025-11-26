Экономист заявил о формировании новой экономической системы между Россией и Китаем

Россия является ключевым игроком на мировом рынке энергоресурсов с долей более 15%, заявил в колонке «Независимой газеты» заместитель председателя правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Он отметил, что Россия и Китай сейчас формируют новую политико-экономическую систему мира.

«Китай выстроил дружеские отношения с Россией, в том числе, понимая, что его энергобезопасность обусловлена наличием тесных экономических связей с нашей страной», — сказал он.

Гусев привел слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что «российские поставки энергоресурсов являются важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегических целей».

Он добавил, что в структуре российского экспорта в Китай энергетика занимает порядка 70%.

Также Гусев напомнил слова Сечина о стабильном развитии.

«Синтез российских ресурсов и технологий, разрабатываемых Китаем, надежно обеспечивает стабильное развитие наших экономик с учетом приоритетов внутреннего потребления», — отмечал Сечин в ходе своего доклада на VII российско-китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ).

По словам Гусева, ключевое отличие России от Запада – построение партнерских отношений с другими государствами.

Гусев добавил, что глобальное политическое противостояние сможет выдержать сильнейший.

«Китай и Россия перед лицом глобализма показывают пример совместной работы, причем, не направленной на то, чтобы изменить мировой порядок, а показать всем государствам-членам ООН, что разумная кооперация в экономике позволяет бороться с установленным западными гегемонами порядком», — заключил он.