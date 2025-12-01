Зеленский предрек изменения после переговоров с Макроном

Зеленский: сейчас особенные дни, когда действительно много может измениться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале после переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, что в ближайшие дни многое может измениться.

По словам главы Украины, у него состоялся подробный разговор с Макроном.

«Я сообщил о работе нашей делегации, о докладах из Флориды, Эммануэль дал свою оценку, и я ценю все советы. Сейчас особенные дни, когда действительно много может измениться, причем ежедневно. Вчера были переговоры украинской делегации в Америке. Завтра, как мы все уже знаем, представитель президента Соединенных Штатов будет в России. Мы очень стараемся завершить эту войну, и нужно завершить ее достойно», — написал Зеленский.

Накануне президент Украины после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте также заявил о важности ближайших дней. Он подчеркнул, что Украина и НАТО тесно координируют свои действия, и назвал чрезвычайно эффективными совместные мероприятия с участием партнеров.

1 декабря во время пресс-конференции после встречи с Зеленским Макрон заявил, что «коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.

Ранее на Украине заподозрили США в намерении проигнорировать Зеленского на переговорах.