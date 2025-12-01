На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский предрек изменения после переговоров с Макроном

Зеленский: сейчас особенные дни, когда действительно много может измениться
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале после переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, что в ближайшие дни многое может измениться.

По словам главы Украины, у него состоялся подробный разговор с Макроном.

«Я сообщил о работе нашей делегации, о докладах из Флориды, Эммануэль дал свою оценку, и я ценю все советы. Сейчас особенные дни, когда действительно много может измениться, причем ежедневно. Вчера были переговоры украинской делегации в Америке. Завтра, как мы все уже знаем, представитель президента Соединенных Штатов будет в России. Мы очень стараемся завершить эту войну, и нужно завершить ее достойно», — написал Зеленский.

Накануне президент Украины после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте также заявил о важности ближайших дней. Он подчеркнул, что Украина и НАТО тесно координируют свои действия, и назвал чрезвычайно эффективными совместные мероприятия с участием партнеров.

1 декабря во время пресс-конференции после встречи с Зеленским Макрон заявил, что «коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.

Ранее на Украине заподозрили США в намерении проигнорировать Зеленского на переговорах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами