Макрон рассказал о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

«Коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

«Коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности, важными для европейцев и украинцев. В ближайшие дни состоятся ключевые обсуждения между американскими представителями и коалицией желающих, чтобы уточнить участие США в этих гарантиях», — сказал Макрон.

До этого США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарской Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп не намерен встречаться с Зеленским до подписания соглашения по Украине.