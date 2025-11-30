Зеленский заявил об изменениях после разговора с Марком Рютте

Зеленский после разговора с Рютте заявил, что еще многое может измениться

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что ближайшие дни важны, так как многое может измениться. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Зеленский подчеркнул, что Украина и НАТО тесно координируются. Президент республики добавил, что совместные мероприятия с участием партнеров чрезвычайно эффективны.

До этого Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

26 ноября фон дер Ляйен заявила, что переговоры Вашингтона и Киева стали «отправной точкой» для мирного решения украинского конфликта.

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евросоюз приблизился к согласованию плана финансирования Украины.