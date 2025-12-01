На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон призвал страны Европы обсудить замороженные активы России

Макрон: страны Европы должны быть на переговорах о замороженных активах России
Eliot Blondet/AbacaPress.com/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны быть за столом переговоров, когда речь пойдет о замороженных российских активах. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда будет вестись разговор о замороженных активах России, европейские страны, в которых хранятся эти средства, должны быть за столом переговоров, поскольку только они обладают компетенцией в этом вопросе», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

1 декабря глава евродипломатии Кая Каллас высказала мнение, что экспроприация замороженных активов России «усилит позицию» Евросоюза по отношению к ней.

28 ноября газета The Financial Times сообщила, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил письмо главе ЕК, в котором предостерег от действий, грозящих срывом мирного плана по Украине. Как он отметил, конфискация замороженных активов РФ может разрушить потенциальное соглашение по урегулированию вооруженного конфликта. В связи с этим Вевер предложил задействовать для кредита Украине неиспользованные возможности Европейского союза по заимствованию средств из общего бюджета.

Ранее СМИ узнали об обсуждении российских активов на переговорах США и Украины.

