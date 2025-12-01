СМИ узнали об обсуждении российских активов на переговорах США и Украины

Делегации Украины и США в ходе переговоров во Флориде 30 ноября затронули, в том числе тему экспроприации замороженных российских активов. Об этом пишет ABC News со ссылкой на осведомленный источник.

«Стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, а также судьбу многомиллиардных российских активов, замороженных западными странами, и возможные выборы на Украине», — сказал собеседник издания.

По его словам, вопрос использования суверенных активов РФ для российской стороны «является ключевым».

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины во Флориде. По данным «РБК-Украина», делегациям не удалось согласовать окончательный вариант мирного соглашения. Источник издания рассказал, что на встрече активно обсуждались вопросы территорий, а также тема членства Украины в НАТО.

О том, что американская и украинская делегации не смогли договориться ни по одному ключевому пункту из плана США по урегулированию конфликта, сообщило и издание «Страна.ua». Как стало известно, члены делегации Украины, в частности, отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения. Кроме того, украинская делегация отклонила пункт плана об отказе от членства в НАТО.

Ранее Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с США.