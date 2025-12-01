На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас высказалась об отношении к РФ в случае экспроприации российских активов

Каллас полагает, что экспроприация активов России «усилит позицию» ЕС к РФ
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что экспроприация замороженных активов России «усилит позицию» Евросоюза по отношению к России. Об этом пишет ТАСС.

«Это, безусловно, усилит позицию Евросоюза в отношении Москвы», — сказала она на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны Евросоюза.

По словам Калалс, экспроприация активов «пошлет сигнал России, что она не сможет продержаться дольше Европейского союза и Украины».

1 декабря министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал «политически неуверенной» главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в связи с отсутствием решения по конфискации замороженных российских активов. По мнению дипломата, позиция Бельгии — не единственная причина задержки с использованием активов РФ для помощи Украине.

28 ноября газета The Financial Times сообщила, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил письмо главе ЕК, в котором предостерег от действий, грозящих срывом мирного плана по Украине. Как он отметил, конфискация замороженных активов РФ может разрушить потенциальное соглашение по урегулированию вооруженного конфликта. В связи с этим Вевер предложил задействовать для кредита Украине неиспользованные возможности Европейского союза по заимствованию средств из общего бюджета.

Ранее Зеленский призвал Европу принять решение по российским активам.

