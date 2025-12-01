СМИ сообщили, что переговоры США и Венесуэлы зашли в тупик по нескольким причинам

Miami Herald: переговоры Белого дома с Мадуро зашли в тупик из-за трех вопросов

Переговоры администрации американского президента Дональда Трампа с главой Венесуэлы Николасом Мадуро зашли в тупик из-за трех вопросов. Об этом пишет Miami Herald со ссылкой на источники.

Как рассказал один из собеседников издания, Мадуро запросил «полную и всеобъемлющую амнистию».

«Во-вторых, они просили сохранить контроль над вооруженными силами», — добавил он.

Третьим вопросом является смена режима в Венесуэле — Вашингтон настаивал на немедленной отставке Мадуро, но Каракас отказался.

Накануне телеканал CNN сообщал, что Мадуро признал возможность своей отставки.

Как утверждает канал, часть американских чиновников рассматривала предложенный венесуэльским лидером сценарий как возможный выход из кризиса, однако Белый дом решил добиваться безотлагательной отставки Мадуро.

Источники CNN также отметили, что Мадуро и его соратники связались с Белым домом по нескольким каналам и сейчас обсуждают с американской стороной, каким может быть взаимодействие между странами.

30 ноября президент США Дональд Трамп пригрозил Мадуро возможными силовыми мерами в случае, если тот не покинет свой пост. До этого Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее соседний с Венесуэлой остров остановил с ней авиасообщение.