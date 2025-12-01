На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп высказался о связи «закрытия» воздушного пространства с ударом по Венесуэле

Трамп: закрытие неба над Венесуэлой не означает подготовку США к удару
Alex Brandon/AP

Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами не подтвердил, что словами о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой намекал на готовящийся удар по южноамериканской республике. Трансляцию вел Белый дом.

Отвечая на соответствующий вопрос, политик призвал никак не трактовать его слова.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне. Венесуэла в ответ потребовала от США уважать ее воздушное пространство и призвала ООН и правительства стран мира отвергнуть этот «аморальный акт агрессии».

Газета The Washington Post писала, что американские военные самолеты постоянно патрулируют районы вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать совсем скоро.

Ранее Куба обвинила США в «электромагнитном вмешательстве» над Карибами.

