СМИ: Уиткофф начал новую встречу с украинскими переговорщиками во Флориде

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф проводит новую встречу с украинской делегацией во Флориде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

В AFP уточнили, что этой информацией поделились неназванные высокопоставленные источники. Подробности новых переговоров Уиткоффа с представителями Украины не сообщаются.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины во Флориде. По данным «РБК-Украина», делегациям не удалось согласовать окончательный вариант мирного соглашения. Собеседник издания рассказал, что на встрече активно обсуждались вопросы территорий, а также тема членства Украины в НАТО.

О том, что американская и украинская делегации не смогли договориться ни по одному ключевому пункту из плана США по урегулированию конфликта, сообщило и издание «Страна.ua». Как стало известно, члены делегации Украины, в частности, отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения. Кроме того, украинская делегация отклонила пункт плана об отказе от членства НАТО.

Ранее в Кремле раскрыли, когда состоится встреча Путина и Уиткоффа.