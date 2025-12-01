На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg узнало о планах Украины получить от Европы еще €1 млрд до конца года

Bloomberg: Украина хочет получить от Европы еще €1 млрд на закупку оружия США
true
true
true
close
Стрингер/РИА Новости

Украина хочет получить от европейских союзников еще €1 млрд до конца 2025 года на закупку американского оружия. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на посла Украины при НАТО Алену Гетманчук.

«Мы были бы чрезвычайно благодарны за новые взносы от союзников», — заявила Гетманчук.

Средства планируется получить в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает закупки американского оружия для Украины за счет средств Европы. Гетманчук сообщила, что с начала лета через эту программу было профинансировано 75% затрат на ЗРК Patriot, 90% средств направлено на покупку других ПВО-систем.

26 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Украина получит оружие на сумму около $5 млрд к концу года в рамках программы PURL. Рютте уточнил, что Украина ежемесячно получает вооружения на сумму около $1 млрд.

До этого сообщалось, что Испания выделит Украине €817 млн в качестве помощи. Также в Дании анонсировали выделение Украине 28-й пакета военной помощи, общая сумма которого составит $220 млн (около 17,8 млрд рублей).

Ранее СМИ сообщили, что НАТО передает Украине списанное оружие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами