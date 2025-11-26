Генсек НАТО анонсировал поступление на Украину нового оружия

Рютте: Украина получит оружие на около $5 млрд к концу года по инициативе PURL

Украина получит оружие на около $5 млрд к концу года в рамках программы по закупке американского оружия для республики Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью испанской газете El Pais.

Генсек уточнил, что Украина ежемесячно получает вооружения на сумму около $1 млрд, к концу 2025 года эта сумма увеличится до $5 млрд.

До этого сообщалось, что Испания выделит Украине €817 млн в качестве помощи.

Также Дания выделит Украине 28-й пакет военной помощи, общая сумма которого составит $220 млн (около 17,8 млрд рублей).

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания американской стороной прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что оружие страны для Украины закупают государства ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО передает Украине списанное оружие.