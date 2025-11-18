Украина получит от Испании €817 млн в качестве помощи

Мадрид выделит Киеву в качестве помощи €817 млн ($100 млн), заявил глава правительства Испании Педро Санчес. Об этом сообщает агентство Reuters.

Санчес сделал такое заявление на совместной пресс-конференции в испанской столице с президентом Украины Владимиром Зеленским. €100 млн из этой суммы пойдет на приобретение Киевом американского оружия в рамках инициативы Североатлантического альянса «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL).

7 ноября газета The Guardian сообщила, что Великобритания готова использовать на Украине все неядерное оружие «от истребителей до пехоты».

4 ноября Зеленский заявил в Брюсселе на саммите по вопросам расширения Евросоюза, что Киев получил две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot от Германии.

Ранее сообщалось, что шатдаун в США сорвал поставки оружия Украине.