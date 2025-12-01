Макрон одной фразой прокомментировал встречу с Зеленским

Макрон перед встречей с Зеленским заявил, что работа во имя мира продолжается

Президент Франции Эммануэль Макрон одной фразой на странице в соцсети Х прокомментировал визит украинского лидера Владимира Зеленского в Париж.

«Работа во имя мира продолжается», — написал французский лидер, приложив к публикации свою фотографию с Зеленским.

1 декабря Владимир Зеленский с женой Еленой прибыли во Францию на встречу с лидером республики Эммануэлем Макроном. Как сообщали ранее СМИ, они обсудят текущую ситуацию вокруг украинского конфликта и условия достижения прочного мира. Переговоры пройдут в контексте женевских дискуссий, американского мирного плана и координации с европейскими союзниками.

Перед визитом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что приезд президента Владимира Зеленского в Париж «не случаен», Франция прикладывает все усилия, чтобы «все было сделано в интересах мира на Украине и безопасности Европы».

Ранее МИД РФ заявил о «политико-дипломатическом шоу» Европы вокруг Украины.