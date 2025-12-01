Глава МИД Франции отверг переговоры по Украине без участия Европы

Глава МИД Франции Барро отверг переговоры по миру на Украине без участия Европы

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что переговоры о мире на Украине не могут проходить без участия Европы. Его слова приводит Le Figaro.

Барро подчеркнул, что визит президента Владимира Зеленского в Париж «не случаен», Франция прикладывает все усилия, чтобы «все было сделано в интересах мира на Украине и безопасности Европы».

Он напомнил, что изначальный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов удалось значительно изменить, в том числе и в интересах Европы.

«С одной стороны, мы добились снятия всего, что касалось европейцев, а с другой стороны, мы добились того, что Соединенные Штаты впервые ясно выразили свое намерение работать с нами над подготовкой так называемых гарантий безопасности, то есть военных элементов, которые позволят после заключения мира избежать дальнейшей агрессии», — заявил Барро.

1 декабря Владимир Зеленский с женой Еленой прибыли во Францию на встречу с лидером Республики Эммануэлем Макроном. Как сообщали ранее СМИ, лидеры обсудят текущую ситуацию вокруг украинского конфликта и условия достижения прочного мира. Переговоры пройдут в контексте женевских дискуссий, американского мирного плана и координации с европейскими союзниками.

Ранее Лавров заявил о самоустранении Европы от переговоров по Украине.