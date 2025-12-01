На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше раскритиковали президента страны за отказ от встречи с Орбаном

MP: Навроцкого осудили за отказ от встречи с Орбаном после его визита в Москву
Brian Snyder/Reuters

Отказ президента Польши Кароля Навроцкого встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Москву вызвал резкую критику в стране. Об этом пишет польское издание Mysl Polska (MP).

«Это очень плохое решение, которое показывает, что в Канцелярии президента отсутствует реалистическое видение окончания военного конфликта на Украине, что там продолжают грезить о ее победе. Орбан — друг Польши, Зеленский — враг. Такова реальность», — говорится в публикации.

Накануне Навроцкий отменил встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его поездки в Москву на переговоры с главой государства Владимиром Путиным.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Президент Польши оценил мирный план Трампа по Украине.

