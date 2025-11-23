Президент Польши оценил мирный план Трампа по Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что любой план по урегулированию конфликта Москвы Киева для начала должен быть принят Украиной. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Глава государства утверждает, что Украина якобы попала под «агрессию» со стороны России. В связи с этим «именно украинцы, при поддержке США и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах», написал Навроцкий.

Он также обвинил Москву в якобы несоблюдении договоренностей.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее Макрон призвал «пересмотреть» мирный план Трампа.