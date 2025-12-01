На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог оценил результаты переговоров Украины и США

Политолог Мезюхо: США продолжат воздействовать на Киев с помощью НАБУ
Eva Marie Uzcategui/Reuters

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал прошедшие в США переговоры американской и украинской делегаций. Он обратил внимание, что на встрече не присутствовал экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, открыто выступавший за эскалацию военной напряженности.

«Во-вторых, после встречи делегаций президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что коррупция на Украине не способствует урегулированию конфликта. Этот комментарий американского президента на самом деле звучит как приговор [украинскому лидеру] Владимиру Зеленскому, который находится, наверное, в самом сложном для себя положении с момента прихода к власти в 2019-м году», — сказал Мезюхо.

Эксперт выразил уверенность, что давление на Зеленского будет продолжено путем использования антикоррупционных органов.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа во Флориде. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Позднее издание «Страна.ua» сообщило, что США и Украина не договорились по ключевым пунктам мирного плана.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об успехе урегулирования украинского конфликта.

