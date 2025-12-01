В Кремле ответили на вопрос об успехе урегулирования украинского конфликта

Песков: РФ заинтересована в успехе по Украине и не будет обсуждать это в СМИ

Россия заинтересована в успехе урегулирования конфликта на Украине и не будет вести никакие обсуждения через СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прибытие в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

«Мы уже говорили, что ради успеха процесса, а мы заинтересованы в успехе, мы на намерены вести эти (обсуждения - ред.) в мегафонном режиме. Мы не намерены вести никакие обсуждения через средства массовой информации», — сказал представитель Кремля.

По данным CNN, Уиткофф совершит рабочий визит в Москву 1 декабря.

30 ноября Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер провели переговоры с украинской делегацией. Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы.

После почти двух часов обсуждений участники встречи сделали перерыв, а затем переговоры возобновились. Первую часть встречи Уиткофф оценил позитивно. Однако источники в украинской делегации говорили об «определенном давлении» со стороны США. Они отмечали, что переговоры проходили «непросто».

Ранее стало известно о тупике после переговоров Украины и США во Флориде.