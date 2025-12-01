В Госдуме планируют рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата Вороновского

Совет Государственной думы РФ планирует рассмотреть на пленарном заседании 2 декабря вопрос о сложении полномочий депутатом Анатолием Вороновским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Анатолий Вороновский написал заявление о сложении полномочий депутата Государственной думы. Планируется рассмотреть его на Совете Думы сегодня. При положительном решении — завтра на пленарном заседании», — говорится в сообщении.

10 ноября глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам Отари Аршба заявил, что Вороновский выразил готовность сотрудничать со следствием. По его словам, сам депутат считает обвинение «постыдным для себя» и намерен доказать свою невиновность.

Вороновский, депутат, избранный по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, является членом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом он занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.

По информации правоохранительных органов, Вороновский получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей в 2019-2020 годах, когда был замглавы Краснодарского края.

Ранее на Урале арестовали экс-депутата по обвинению в даче взятки чиновнику.