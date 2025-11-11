Правоохранители рассказали детали получения взятки депутатом Вороновским

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Там указали, что Вороновский покровительствовал директору Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления Сафарбию Напсо, от которого и получил взятку.

Анатолий Вороновский, депутат, избранный по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом он занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

10 ноября глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам Отари Аршба заявил, что подозреваемый в коррупции Вороновский выразил готовность сотрудничать со следствием. По его словам, сам депутат считает обвинение «постыдным для себя» и намерен доказать свою невиновность.

31 октября в Госдуму поступило представление от Генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Вороновского.

Ранее в Дагестане по обвинению в коррупции задержали главу учебного учреждения.