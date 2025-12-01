На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
CNN сообщил, что переговоры США и Украины не привели к окончательным решениям

CNN: США и Украина не добились окончательного решения после переговоров
true
true
true
close
Vadim Ghirda/AP

Переговоры США и Украины во Флориде не привели к достижению окончательных решений. Об этом сообщил телеканал CNN.

Источник CNN, непосредственно знакомый с ходом переговоров во Флориде, в которых участвовали госсекретарь Марко Рубио, специальный представитель президента Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, заявил, что интенсивные переговоры стали «шагом вперед» и «основаны на прогрессе, достигнутом в Женеве», где на прошлой неделе состоялся первый раунд обсуждений предложений США по прекращению конфликта.

«Было бы преждевременно говорить, что мы все здесь окончательно решили, поскольку многое еще предстоит сделать», — сказал источник телеканала.

По его словам, встреча «была очень предметной, и наиболее проблемные аспекты мирных предложений обсуждались подробно».

По информации CNN, переговорщики обсудили сценарий, в котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к НАТО посредством соглашений, которые должны будут быть согласованы напрямую между государствами-членами альянса и Москвой.

До этого Axios со ссылкой на двух украинских чиновников сообщил, что переговоры во Флориде были сосредоточены на определении фактических границ в рамках мирного соглашения.

Ранее Трамп подтвердил встречу Уиткоффа с Путиным на этой неделе.

Переговоры о мире на Украине
