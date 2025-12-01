Эксперт объяснил, почему Трамп стремится быстро заключить сделку по Украине

Журналист Латышев: Трамп понимает, что условия мира на Украине будут ухудшаться

Вступление в переговорный процесс по Украине министра армии США Дэниэла Дрисколла говорит о том, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен склонить Киев к принятию мирного плана. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

«Президенту США нужна быстрая сделка с [президентом РФ Владимиром] Путиным в условиях, когда Киев, подзуживаемый европейцами, делает все, чтобы ее сорвать. При этом Трамп знает, что чем позже состоится замирение, тем на более плохих для Украины условиях. Этого хозяину Белого дома тоже не нужно, чтобы его меньше критиковали на Западе», — отметил обозреватель.

Шансы «продавить» Украину с помощью Дрисколла есть, однако, по мнению Латышева, их мало, поскольку Европа по-прежнему готова «воевать до последнего украинца».

В случае неудачи Трамп может полностью отстраниться от конфликта на Украине, считает эксперт.

Как сообщал журналист Саймон Шустер в статье The Atlantic, Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами в Киеве 19 ноября сообщил, что прежние способы урегулирования украинского конфликта не сработали и американский президент Дональд Трамп хотел бы использовать новый подход.

Отмечается, что разговор Дрисколла с европейскими дипломатами состоялся после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр, как писал Шустер, приехал с целью оценить готовность Украины пойти на уступки в мирном урегулировании. К этому моменту в СМИ уже опубликовали план США из 28 пунктов.

