На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему Трамп стремится быстро заключить сделку по Украине

Журналист Латышев: Трамп понимает, что условия мира на Украине будут ухудшаться
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Вступление в переговорный процесс по Украине министра армии США Дэниэла Дрисколла говорит о том, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен склонить Киев к принятию мирного плана. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

«Президенту США нужна быстрая сделка с [президентом РФ Владимиром] Путиным в условиях, когда Киев, подзуживаемый европейцами, делает все, чтобы ее сорвать. При этом Трамп знает, что чем позже состоится замирение, тем на более плохих для Украины условиях. Этого хозяину Белого дома тоже не нужно, чтобы его меньше критиковали на Западе», — отметил обозреватель.

Шансы «продавить» Украину с помощью Дрисколла есть, однако, по мнению Латышева, их мало, поскольку Европа по-прежнему готова «воевать до последнего украинца».

В случае неудачи Трамп может полностью отстраниться от конфликта на Украине, считает эксперт.

Как сообщал журналист Саймон Шустер в статье The Atlantic, Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами в Киеве 19 ноября сообщил, что прежние способы урегулирования украинского конфликта не сработали и американский президент Дональд Трамп хотел бы использовать новый подход.

Отмечается, что разговор Дрисколла с европейскими дипломатами состоялся после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр, как писал Шустер, приехал с целью оценить готовность Украины пойти на уступки в мирном урегулировании. К этому моменту в СМИ уже опубликовали план США из 28 пунктов.

Ранее в США раскрыли отношение России к Дрисколлу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами