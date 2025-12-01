Каллас заявила о решающей неделе для дипломатии по Украине

Каллас заявила о решающей неделе для дипломатии вокруг мира на Украине

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что текущая неделя может стать решающей для переговоров о мире на Украине. Ее слова приводит «Европейская правда».

«Это может быть решающая неделя для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были тяжелыми, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но сегодня я буду разговаривать с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел Украины», – заявила Каллас.

Она вновь заявила, что Россия якобы «не желает мира», поэтому Евросоюз должен сделать Украину «как можно сильнее, чтобы она была готова постоять за себя в это очень трудное время». Каллас выразила надежду, что Киев в итоге сможет это сделать.

Делегации Украины и США встретились 30 ноября на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа во Флориде. США на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы. Источники в украинской делегации утверждали, что переговоры проходили «непросто».

Ранее в конгрессе США посоветовали Трампу активнее защищать Украину.