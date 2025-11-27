Стали известны причины изменения подхода Трампа к урегулированию на Украине

Atlantic: в ЕС потребовали от Дрисколла объяснить смену курса Трампа по Украине

Министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами в Киеве 19 ноября сообщил, что прежние способы урегулирования украинского конфликта не сработали и американский президент Дональд Трамп хотел бы использовать новый подход. Об этом журналист Саймон Шустер написал в статье The Atlantic.

Отмечается, что разговор Дрисколла с европейскими дипломатами состоялся после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр, как пишет Шустер, приехал с целью оценить готовность Украины пойти на уступки в мирном урегулировании. К этому моменту в СМИ уже опубликовали план США из 28 пунктов.

Дипломаты ЕС потребовали от Дрисколла объяснить, почему Соединенные Штаты так резко изменили свой курс по Украине. Ответ чиновника заключался в том, что другие способы прекращения украинского конфликта не сработали, отмечает Шустер.

Дрисколл также заявил, что любые дальнейшие промедления приведут к новым территориальным потерям для Украины.

Ранее Зеленский обратился к Трампу в День благодарения.