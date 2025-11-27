На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны причины изменения подхода Трампа к урегулированию на Украине

Atlantic: в ЕС потребовали от Дрисколла объяснить смену курса Трампа по Украине
true
true
true
close
CNP/AdMedia/CNP/AdMedia

Министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами в Киеве 19 ноября сообщил, что прежние способы урегулирования украинского конфликта не сработали и американский президент Дональд Трамп хотел бы использовать новый подход. Об этом журналист Саймон Шустер написал в статье The Atlantic.

Отмечается, что разговор Дрисколла с европейскими дипломатами состоялся после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр, как пишет Шустер, приехал с целью оценить готовность Украины пойти на уступки в мирном урегулировании. К этому моменту в СМИ уже опубликовали план США из 28 пунктов.

Дипломаты ЕС потребовали от Дрисколла объяснить, почему Соединенные Штаты так резко изменили свой курс по Украине. Ответ чиновника заключался в том, что другие способы прекращения украинского конфликта не сработали, отмечает Шустер.

Дрисколл также заявил, что любые дальнейшие промедления приведут к новым территориальным потерям для Украины.

Ранее Зеленский обратился к Трампу в День благодарения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами