Зеленский прибыл на встречу с Макроном в Париже

Reuters: Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где состоятся его переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщило агентство Reuters, которое вело прямую трансляцию с места событий.

Согласно этой трансляции, Макрон встретил Зеленского во дворце. Лидеры двух стран пожали друг другу руки, обнялись, а затем удалились для переговоров.

1 декабря издание «Суспильне» сообщило, что Зеленский вместе с женой Еленой прилетели во Францию для встречи с Макроном. Ожидается, что лидеры обсудят текущую ситуацию вокруг украинского конфликта и условия достижения прочного мира. Переговоры пройдут в контексте женевских дискуссий, американского мирного плана и координации с европейскими союзниками. Среди основных тем обсуждения станут вопросы предоставления Украине гарантий безопасности в рамках «коалиции желающих».

Кроме того, в Париже украинский лидер заслушает полный доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова по переговорам с США, прошедшим во Флориде 30 ноября.

Ранее Лавров заявил о провале Европы «по всем статьям» в урегулировании на Украине.