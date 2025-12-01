В Киеве прокомментировали заявления Казахстана по атаке на КТК в Новороссийске

МИД: Украина ответила на протест Казахстана из-за атаки на КТК в Новороссийске

Киев ответил на обеспокоенность Астаны после атаки на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Об этом говорится в сообщении украинского Министерства иностранных дел.

В пресс-службе ведомства уточнили, что Украина действует в рамках 51 статьи Устава Организации Объединенных Наций (ООН), предусматривающей право членов организации на самооборону.

«Никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон», — говорится в сообщении министерства.

Накануне МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК в Новороссийске.

В заявлении ведомства было сказано, что этот инцидент стал третьим актом агрессии против гражданского объекта, который находится под защитой международного права. В МИД Казахстана заявили, что рассматривают атаку на КТК как акт, наносящий ущерб двусторонним отношениям республики с Украиной. В связи с этим от украинской стороны ожидают принятия мер по недопущению подобных ситуаций в будущем.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков зафиксировано не было. Эксперт Игорь Юшков назвал эту атаку на КТК прямым ударом по интересам Казахстана.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о признании Киевом причастности к терактам против КТК.