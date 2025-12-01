В Кремле не смогли ответить на вопрос, встречался ли Асад с Путиным

Песков не смог дать информацию о встрече Путина и Асада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не смог дать информацию о том, встречался ли бывший лидер Сирии Башар Асад с президентом России Владимиром Путиным в течение года с того момента, как Асад покинул страну.

«По этому вопросу никакой информацией мы с вами поделиться не можем», — сказал Песков.

В октябре МИД Сирии сообщил, что республика ведет с Россией переговоры о военных базах и судьбе Башара Асада. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу Al-Ikhbaria рассказал, что Сирия ведет переговоры с Россией по пересмотру действующих соглашений о двустороннем сотрудничестве.

Аш-Шибани в своем интервью также заявил, что между Москвой и Дамаском поднимался вопрос о судьбе экс-президента Сирии Башара Асада, которого свергли в 2024 году. По информации Reuters, аш-Шараа на переговорах с Путиным собирался потребовать выдачи Асада, чтобы провести над ним суд. Асада обвиняют по делу о «предполагаемых преступлениях против сирийцев».

В конце сентября сирийский суд выдал ордер на арест Асада, которому российские власти предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера». По данным агентства SANA, ордер был выдан по обвинениям, «связанным с событиями в Дераа в 2011 году». Тогда в городе прошли антиправительственные акции.

11 октября газета Die Zeit писала, что Асад живет с семьей в «Москве-Сити».