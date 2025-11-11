Россиянин пострадал после взрыва скороварки на кухне

В областном ожоговом центре Липецка спасают 50-летнего мужчину, который получил серьезные ожоги из-за неправильной эксплуатации скороварки. Об этом сообщает издание GOROD48.

Инцидент, в результате которого пострадал липчанин, произошел 10 ноября. Как рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов в беседе с изданием, у мужчины взорвалась скороварка. Ему ошпарило супом голову, руки, ноги и тело. На скорой его доставили в медицинское учреждение, где ему диагностировали ожоги третьей степени. Пациенту оказывают необходимую медицинскую помощь.

