США не информировали ЕС об итогах переговоров во Флориде

Каллас: США не информировали ЕС об итогах переговоров по Украине
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Глава европейкой дипломатии Кая Каллас признала, что США не информировали Европейский союз об итогах состоявшихся во Флориде переговоров украинской и американской сторон, посвященных урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению дипломата, это может быть решающая неделя для переговоров. Каллас отметила, что переговоры были сложными, но продуктивными.

Глава Евродипломатии добавила, что 1 декабря она встретится с министрами обороны и иностранных дел Украины для обсуждения американо-украинской встречи.

Делегации Украины и США встретились 30 ноября на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа во Флориде. США на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы. Источники в украинской делегации утверждали, что переговоры проходили «непросто».

Ранее на Украине раскритиковали назначение Умерова главой делегации на переговорах с США

