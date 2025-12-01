Депутат Арьев осудил назначение Умерова главой делегации на переговорах с США

Депутат Верховной Рады Владимир Арьев раскритиковал решение президента Украины Вадимира Зеленского назначить секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), бывшего министра обороны Рустема Умерова главой делегации на переговорах в США. Об этом пишет газета The Washington Post.

По мнению парламентария, президент попросту сменил одного коррупционера на другого.

Депутат высказал мнение, что украинский лидер игнорирует профессионалов и назначает преданных себе людей. Арьев призвал Зеленского начать адаптироваться к фактическим изменениям и учитывать требования своих граждан.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по украинскому урегулированию вместо главы офиса президента Андрея Ермака. В тот же день во Флориде состоялись переговоры между представителями Киева и Вашингтона. Умеров назвал встречу успешной.

Ранее госсекретарь США извинился перед делегацией Украины.