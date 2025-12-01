На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленского предупредили, что Трамп не даст Киеву время на пересмотр условий США

Соскин: Трамп не даст Украине время на пересмотр условий из-за Венесуэлы
Alina Smutko/Reuters

Президент США Дональд Трамп не даст своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому время на принятие и изменение условий Вашингтона из-за необходимости решения вопроса с Венесуэлой. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщает РИА Новости.

По его мнению, Зеленский «должен уже к чему-то прийти», так как у американского лидера «просто нет времени на какие-то другие варианты». У главы Белого дома «тут Венесуэла зависла, а она ему нужнее», пояснил эксперт.

Также он отметил, что Боливарианская Республика может оказать существенное сопротивление любым попыткам вторжения, если Вооруженные силы Соединенных Штатов попробуют осуществить их.

«Трамп это понимает. Он достаточно умен, чтобы не вводить туда войска», — добавил Соскин.

29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Это заявление было сделано на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне. Венесуэла в ответ потребовала от США уважать ее воздушное пространство и призвала ООН и правительства стран мира отвергнуть этот «аморальный акт агрессии».

Газета The Washington Post писала, что американские военные самолеты постоянно патрулируют районы вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать совсем скоро.

Ранее стало известно о возможной помощи России Венесуэле в противостоянии США.

