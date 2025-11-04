Стало известно о возможной помощи России Венесуэле в противостоянии США

После угрозы со стороны США Венесуэла могла попросить военной помощи у союзников, в том числе у России. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.

Авторы статьи отмечают, что в вооружении России имеется ряд недорогих вооружений, которые могут в короткий срок эффективно усилить оборону Венесуэлы. В публикации перечислены пять из них, например, система береговой обороны «Бастион», разработанная для асимметричного противодействия крупным военно-морским силам противников России.

В настоящее момент Вооруженные силы Венесуэлы создают угрозу военным кораблям США в море при помощи противокорабельных ракет Х-31А на самолетах-истребителях Су-30МК2, а закупка недорогих, но высокоэффективных систем «Бастион» позволит в несколько раз повысить противокорабельный потенциал страны, говорится в статье.

1 ноября газета Washington Post сообщила, что США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подводные лодки и тысячи военных. Наращивание военных сил и средств Вашингтона в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация США готовится расширить операции в регионе, отмечается в материале.

В этот же день президент Венесуэлы Николаса Мадуро заявил, что США пытаются развязать войну из-за ресурсов его страны.

Ранее в России допустили скорое вторжение США в Венесуэлу.