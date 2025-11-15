На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп похвастался «выдающимися» результатами прохождения МРТ

Трамп заявил, что прошел МРТ, результаты оказались ошеломительными
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошел МРТ, результаты, по его словам, оказались «выдающимися». Слова главы государства приводит издание The Daily Beast.

«Врач сказал, что это лучший результат, который он когда-либо видел. Вот и все. Я прохожу обследование каждый год, и результаты были выдающимися… Понятия не имею, что они анализировали, но что бы они ни анализировали, они это хорошо проанализировали и сказали, что у меня лучший результат, чем когда-либо», — подчеркнул он.

Президент также сообщил о результатах теста «на остроту ума», который он сдавал в рамках медицинского осмотра. Трамп сказал, что «сдал его на отлично».

В 2025 году Трампу исполнилось 79 лет. 7 октября в интервью телеканалу Newsmax он заявил, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад. Однако, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, у политика, возможно, наблюдаются когнитивные нарушения. Глава государства постоянно повторяет, что уладил много войн и конфликтов. Херш заметил за ним и регулярные навязчивые самовосхваления и «потерю хватки» при общении с большой аудиторией.

Ранее врач Трампа оценил здоровье президента.

