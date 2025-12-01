На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США назвали упущенную возможность Киева на переговорах с Вашингтоном

Макгрегор: Украина зря не согласовала вопрос передачи территорий в пользу России
Telegram-канал «Рустем Умєров / Rustem Umerov»

Делегация Украины зря не смогла согласовать решение о передаче территорий в пользу России на переговорах с представителями США во Флориде. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, «когда в руках россиян окажутся новые города», украинцы «вспомнят, как им предложили обсудить тогда на переговорах этот вопрос, но будет уже поздно».

Также эксперт отметил, что темпы продвижения Вооруженных сил РФ в текущем году ускорились, что дает надежду на скорое завершение боевых действий на Украине.

Кроме того, он подчеркнул, что Одесса и Харьков, которые исторически являются российскими городами, перейдут под контроль России по итогам украинского конфликта.

30 ноября во Флориде прошли переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа во Флориде. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Источники в украинской делегации говорили об «определенном давлении» со стороны США. Они отметили, что переговоры проходили «непросто».

Ранее были названы возможные сценарии раздела Украины после СВО.

Переговоры о мире на Украине
