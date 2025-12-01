На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
WSJ рассказала о нерешенном вопросе на переговорах Украины и США

WSJ: вопрос гарантий безопасности для Киева при переговорах с США не был решен
Telegram-канал «Рустем Умєров / Rustem Umerov»

Вопрос предоставления гарантий безопасности Украине остался нерешенным по итогам переговоров американской и украинской делегаций во Флориде. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По данным издания, среди других ключевых нерешенных вопросов — характер гарантий безопасности от США и западных союзников. В ходе переговоров также поднималась тема возможного территориального обмена между Россией и Украиной.

Газета отмечает, что остается открытым вопрос о том, будет ли Москва настаивать на международном признании новых регионов в составе России. Этот аспект продолжает оставаться одним из ключевых в переговорном процессе.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Источники в украинской делегации говорили об «определенном давлении» со стороны США. Они отметили, что переговоры проходили «непросто».

Ранее депутат Рады увидел «позорную» деталь на переговорах США и Украины.

Переговоры о мире на Украине
