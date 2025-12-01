На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подписывайтесь на Газета.Ru в MAX
Депутат Рады увидел «позорную» деталь на переговорах США и Украины

Нардеп Дмитрук счел позорным проведение переговоров США и Украины в гольф-клубе
true
true
true
close
Телеграм-канал «Артем Дмитрук»

Переговоры делегации США и Украины на территории гольф-клуба, а не в официальных учреждениях, свидетельствуют об отношении американской стороны к легитимности украинского руководства. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования.

«Почему переговорные группы Украины и США встречаются не в государственных учреждениях? Ответ прост и позорен. Сегодня на Украине не существует легитимной переговорной группы, не существует законного органа, который мог бы представлять страну на таком уровне», — написал парламентарий.

По его словам, статус украинской делегации давно обнулен, ее нахождение в госучреждениях выглядело бы как оскорбление и нарушение международного протокола.

«Поэтому и происходит то, что все видят: встречи в баре, в лобби, в гольф-клубе. В гольф они (украинцы. — «Газета.Ru») играть не умеют, но это уже не важно», — заявил Дмитрук.

Он добавил, что гольф-клуб является всего лишь местом, «куда можно посадить людей, чтобы им передали очередные указания».

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа во Флориде. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Источники в украинской делегации говорили об «определенном давлении» со стороны США. Они отметили, что переговоры проходили «непросто».

Ранее в США рассказали об опасных моментах для президентства Зеленского.

Переговоры о мире на Украине
