Куба обвинила США в «электромагнитном вмешательстве» над Карибами

США создали электромагнитные помехи в Карибском регионе из-за развертывания своих сил, написал в соцсети Х глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Министр осудил действия Вашингтона, а размещение американских ВС назвал «оскорбительным и чрезвычайным». Паррилья отметил, что электромагнитное вмешательство США особенно сильно над воздушным пространством Венесуэлы.

Глава кубинского МИД считает происходящее частью «эскалации военной агрессии и психологической войны» против Венесуэлы, которая направлена на «силовое свержение законного правительства» южноамериканской республики.

В начале ноября Вашингтон приступил к модернизации заброшенной больше 20 лет назад базы ВМС США «Рузвельт-Роудс» и начал возводить инфраструктуру в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах. Аналитики сочли, что все эти действия указывают на подготовку, которая поможет американским военным проводить операции на территории Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп говорил, что «следующим шагом будет суша». А 29 ноября он заявил, что воздушное пространство над южноамериканской республикой и прилегающими территориями закрыто для всех полетов.

Ранее политолог допустил, что США попытаются убрать Мадуро ракетными ударами.