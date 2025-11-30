На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Венгрии помогал переводчице на встрече Орбана с Путиным

Зарубин: Сийярто помог переводчице Орбана во время переговоров с Путиным
Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто помог переводчице премьер-министра Виктора Орбана во время его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, когда она плохо расслышала фразу российского лидера. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Он написал, что во время встречи, когда Путин говорил о падении товарооборота, к переводу пришлось подключиться даже Сийярто.

До этого издание Telex сообщило, что переводчица Орбана неточно передала ему слова Путина во время их встречи в Кремле.

По данным издания, переводчица смягчила и перефразировала часть реплик, которые касались темы украинского конфликта. Например, вместо фразы «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» она сказала «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние».

28 ноября Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России. Основными темами их переговоров стали поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Орбан заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение Венгрии на зиму и следующий год. Это была уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Ранее Путин назвал взвешенной позицию Орбана по Украине.

