Путин назвал взвешенной позицию Орбана по Украине

Президент России Владимир Путин считает взвешенной позицию премьера Венгрии Виктора Орбана по вопросу урегулирования на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России также заявил, что они с Орбаном могут откровенно обсуждать вопросы и искать решения проблем.

Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Основными темами переговоров станут поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Орбан заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение страны предстоящей зимой. Это уже четвертая встреча лидеров с 2022 года. Что о ней известно — в материале «Газеты.Ru».

Орбан поддерживает регулярные контакты с Путиным, несмотря на позицию Евросоюза. Венгерский премьер три раза встречался с российским лидером с 2022 года, последний раз Орбан посещал Москву летом 2024 года.

Премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что он выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры. 22 ноября Орбан призвал Евросоюз поддержать мирные усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и вступить в прямые переговоры с Москвой.

