Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию в начале следующей недели

Президент России Владимир Путин проведет переговоры со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Москве в первой половине следующей недели. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, его слова приводятся в Telegram-канале «Вестей».

По словам представителя Кремля, Уиткофф встретится с Путиным до поездки президента в Индию, которая запланирована на 4-5 декабря. Другие подробности Песков раскрывать не стал.

По всей видимости, основной целью визита Уиткоффа в Москву станет обсуждение нового мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. 24 ноября пункты мирного договора представители США обсудили с делегацией Украины и лидерами европейских государств в Женеве.

До этого о возможности встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Также Ушаков отметил, что ему хотелось бы наблюдать завершение конфликта на Украине в 2025 году.

Ранее Путин заявил, что мирный план Трампа может быть положен в основу урегулирования на Украине.