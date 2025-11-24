В Женеве закончились переговоры по мирному плану между США, Украиной и Европой

В Женеве завершились переговоры по мирному плану для Украины с участием представителей США, Европы и украинской делегации. Об этом сообщает РИА Новости.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что текущая версия плана представляет собой «очень хороший рабочий продукт».

По словам Рубио, план создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, но еще требует доработки. Американские и украинские команды продолжили работу над внесением изменений в документ сразу после завершения основных переговоров.

«Наши команды уже разошлись по своим комнатам, мы работаем над некоторыми из предложенных нам изменений», — сообщил госсекретарь США.

В совещании принимали участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудили мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Перед встречей с американцами украинская делегация провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее сообщалось, что представитель украинской делегации в Женеве сломал от напряжения ручку.