Евросоюз приблизился к согласованию плана финансирования Украины

Reuters: ЕС может в декабре согласовать план финансирования Украины

ЕС может в декабре согласовать план по обеспечению будущего финансирования Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Финляндии Элину Валтонен, передает Reuters.

«Европейский союз, скорее всего, в декабре найдет решение о том, как обеспечить будущее финансирование Украины», — говорится в сообщении издания.

Пресс-служба правительства Германии сообщала, что участники видеоконференции «коалиции желающих» предложили полностью использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнули важность скорейшего обеспечения долгосрочного финансирования Украины.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на видеоконференции «коалиции желающих» выразила намерение обсудить с госсекретарем США Марко Рубио экспроприацию замороженных активов России.

Ранее в Раде заявили о «худшем» моменте для переговоров по Украине.