Фон дер Ляйен рассказала об «отправной точке» для мирного соглашения по Украине

Politico: Фон дер Ляйен назвала переговоры США и Киева отправной точкой для мира
vonderleyen/X

Переговоры Вашингтона и Киева стали «отправной точкой» для мирного решения украинского конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает газета Politico.

«Благодаря работе Украины, Соединенных Штатов и нас, европейцев, за последние несколько дней в Женеве, у нас теперь есть отправная точка (для мирного соглашения – «Газета.Ru»)», — отметила она.

По словам фон дер Ляйен, при этом Брюссель признает, что «требуется гораздо больше усилий» для урегулирования конфликта.

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Арестович заявил, что Украина столкнется со «второй осадой Киева».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
