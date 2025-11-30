На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Как раз купить хотел»: Путину подарили киргизский комуз

В Киргизии Путину подарили музыкальный инструмент комуз
true
true
true

Президенту России Владимиру Путину подарили комуз (трехструнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни) во время визита в Киргизию. Об этом рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» журналист Павел Зарубин.

Глава государства находился с визитом в Киргизии с 25 по 27 ноября. В это время он в неформальной обстановке вместе с лидерами стран ОДКБ осмотрел киргизскую юрту «Энесай». Там лидеру РФ показали процесс изготовления комуза.

«Он как раз этот купить хотел, я знаю», — прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда российскому политику показали приготовленный в подарок комуз.

Политикам объяснили, как играть на музыкальном инструменте. На видео из юрты Путин берет комуз в руки и пытается взять несколько аккордов. Лукашенко предположил, что инструмент не настроен, но президент России с ним не согласился.

ОДКБ/Организация Договора о коллективной безопасности — международный военно-политический союз. Страны СНГ основали его в 1992 году, подписав «Ташкентский договор». Организация была создана для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения (с февраля 2024 года республика заморозила свое участие в ОДКБ).

Ранее Путин пошутил, узнав об устройстве юрты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами