«Как раз купить хотел»: Путину подарили киргизский комуз

Президенту России Владимиру Путину подарили комуз (трехструнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни) во время визита в Киргизию. Об этом рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» журналист Павел Зарубин.

Глава государства находился с визитом в Киргизии с 25 по 27 ноября. В это время он в неформальной обстановке вместе с лидерами стран ОДКБ осмотрел киргизскую юрту «Энесай». Там лидеру РФ показали процесс изготовления комуза.

«Он как раз этот купить хотел, я знаю», — прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда российскому политику показали приготовленный в подарок комуз.

Политикам объяснили, как играть на музыкальном инструменте. На видео из юрты Путин берет комуз в руки и пытается взять несколько аккордов. Лукашенко предположил, что инструмент не настроен, но президент России с ним не согласился.

ОДКБ /Организация Договора о коллективной безопасности — международный военно-политический союз. Страны СНГ основали его в 1992 году, подписав «Ташкентский договор». Организация была создана для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения (с февраля 2024 года республика заморозила свое участие в ОДКБ).

