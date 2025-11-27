Путин завершил визит в Киргизию

Путин завершил государственный визит в Киргизию и улетел из Бишкека

Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Киргизию. Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

«Владимир Путин покинул Бишкек. В аэропорту Манас российского лидера проводил президент Киргизии Садыр Жапаров», — говорится в сообщении.

Путина у красной дорожки провожал военный оркестр. Музыканты исполнили марш на мелодию песни Марка Лисянского и Исаака Дунаевского «Дорогая моя столица — золотая моя Москва».

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

27 ноября Путин поблагодарил руководство Киргизии за проведение саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Российский лидер подчеркнул, что работа ОДКБ является элементом стабильности в нынешних неспокойных условиях, и РФ высоко оценивает результаты сотрудничества в рамках организации.

Ранее Путин заявил, что РФ и Киргизию объединяют вещи, доставшиеся в наследство от СССР.